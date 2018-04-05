Роспотребнадзор проверил сообщения о «горящем шоколаде»

СЕГОДНЯ 17:03 2018-04-05T17:03:04+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовала проверки шоколада разных брендов после массового распространения в интернете информации о плавящихся на огне подделках. Роспотребнадзор зафиксировал сообщения и провел лабораторные исследования.

«Горение для продуктов питания – естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта», - сделал вывод надзорный орган.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Специалисты просили граждан не вестись на поводу у случайных источников информации. В случае возникновения сомнений в качестве какого-либо продукта питания в надзорном органе рекомендовали обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам РФ.

В Сети уже давно распространяются видеоролики, где граждане поджигают плитки шоколада и с удивлением наблюдают, как он плавится, будто пластмасса. Причем волна таких роликов уже проходила однажды по интернету. Тогда опасения видеоблогеров не оправдались.