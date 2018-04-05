2018-04-05T18:36:17+03:00
Политика

Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе

Ранее украинский лидер объявил о завершении так называемой антитеррористической операции на востоке незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о смене формата военных действий на востоке незалежной. По мнению эксперта, никаких изменений в Донбассе не будет, так как у нынешнего украинского лидера «нет политической воли, чтобы что-то сделать и изменить».

«В любом случае, военное решение будет главным. А его у Порошенко, как и у всего киевского правительства, нет. Они смогли что-то сделать в зоне АТО? Нет, не смогли. Для Луганской и Донецкой народных республик что-то изменилось? Тоже нет. Тогда о чем он говорит? Никаких изменений не будет», - сказал Коновалов в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 5 апреля, глава незалежной заявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Однако стоит заметить, что это не означает, что война в регионе, наконец, закончится. Просто военные действия примут другой формат, прописанный в законе о реинтеграции Донбасса: в мае текущего года Киев планирует начать новую вооруженную операцию на востоке страны.

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