Порошенко анонсировал завершение АТО в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:01 2018-04-05T16:01:37+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) на востоке страны будет завершена в мае этого года. Между тем, военные действия в регионе не закончатся, а просто примут другой формат, прописанный в законе о реинтеграции Донбасса.

"Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. <...> Порох надо держать сухим, и режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности Украины, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных сил", - цитирует УНИАН Порошенко.

Глава незалежной также подчеркнул, что конфликт на востоке страны непременно закончится "победой" Киева.

Напомним, что 20 февраля этого года Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который фактически вводит на территории ДНР и ЛНР военное положение и наделяет военнослужащих полномочиями, необходимыми для репрессий мирного населения.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в России обеспокоены принятием данного документу, поскольку из него были убраны все поправки о минских договоренностях.