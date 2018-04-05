2018-04-05T21:44:02+03:00
Спорт

Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА

Матч четвертьфинала Лиги Европы состоится в Лондоне в четверг, 5 апреля
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Ляказетт - в стартовом составе "Арсенала" на игру против ЦСКА.Александр Ляказетт - в стартовом составе "Арсенала" на игру против ЦСКА.Фото: REUTERS
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Стал официально известен стартовый состав лондонского "Арсенала" против московского ЦСКА. В атаке у английской команды - француз Александр Ляказетт, вернувшийся в строй на эту игру. В воротах же - знаменитый чешский голкипер Петр Чех.

Стартовый состав "Арсенала" на игру против ЦСКА выглядит так:

Петр Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косельни (капитан), Начо Монреаль, Гранит Джака, Арон Рэмзи, Генрих Мхитарян, Джек Уилшир, Месут Озил и Александр Ляказетт.

Ранее Валерий Газзаев оценил шансы ЦСКА в матче против "Арсенала". Московский ЦСКА огласил свой состав на игру. Игра Арсенал - ЦСКА начнется сегодня в 22:05 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

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