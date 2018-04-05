На Украине перед Пасхой решили запретить слово «кулич»
На Украине решили «декоммунизировать» православную Пасху и объявили войну «куличам». Местные радикальные «патриоты» считают, что пасхальные куличи следует называть «пасками», и никак иначе.
Пасху на Украине хотят отмечать «по-европейски»Фото: REUTERS
О борьбе со словом «кулич» на одной из своих страниц в Facebook объявил лидер националистического движения «С14» Евгений Карась, призвав подписчикам сообщать, если они где-нибудь заметят его использование.
«Есть в Киеве в публичном пространстве «куличи»? Реклама, билборды, вывески. Приглашаю провести этический патруль. И убрать эту шизофрению. За тридцать лет жизни впервые вижу чтобы пытались наши паски какими-то собачьими «куличами» обозвать. Пишите!» - говорится в его сообщении.
Лидер движения «С14» Евгений Карась призвал сообщать о фактах использования слова «кулич»Фото: Facebook
Большинство откликнувшихся полностью с нм согласны, многие в комментариях сообщают названия магазинов, где видели изделия с надписью «кулич», а один из пользователей поделился фотографией из столовой Верховной Рады, где видно «нехорошее» слово на ценнике. В подписи к снимку говорится, что депутатам, видимо, «нужны курсы по украинскому языку».
На ценнике – надпись: «Куліч»Фото: Facebook
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