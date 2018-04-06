Лондон не предоставил Москве данные о состоянии здоровья Скрипаля

СЕГОДНЯ 01:31 2018-04-06T01:55:29+03:00

Об этом сообщило посольство России в Великобритании, указав, что Форин-офис не выполняет свои международные обязательства

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Лондон отказался предоставить Москве данные о состоянии здоровья бывшего шпиона Сергея Скрипаля, хоть и сообщил, что его дочь Юлия уже пришла в себя. Об этом говорится в пресс-релизе российского посольства в Великобритании, направлявшего запрос британским властям.

«Форин-офис в очередной раз отказался сообщить нам о состоянии здоровья С.В.Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России», - отмечается в сообщении дипмиссии.

Посольство констатирует, что информацию о состоянии Юлии Скрипаль и официальный ответ относительно возможности консульского доступа к ней российские дипломаты получили «более чем через месяц после инцидента в Солсбери», а до этого «Форин-офис ограничивался формальными и бессодержательными отписками».

Дипломаты выражают надежду на то, что в дальнейшем будут узнавать о состоянии здоровья Скрипалей «напрямую из Форин-офиса, как это и предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях», а не из британских СМИ, как до этого.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что британский МИД передал Юлии Скрипаль, которая, как выяснилось, пришла в себя еще неделю назад, предложение российского посольства о консульской помощи и встрече.

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