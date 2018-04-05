МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ

СЕГОДНЯ 17:59 2018-04-05T17:59:47+03:00

Однако, как заверили в дипведомстве Соединенного Королевства, пока дочь бывшего британского шпиона его не приняла

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В четверг, 5 апреля, появилась информация о том, что министерство иностранных дел Великобритании передало дочери бывшего британского шпиона Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встрече. Однако, как заверили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, пострадавшая в результате инцидента в Солсбери пока не приняла его.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Теперь она может решить, когда принять это предложение. На сегодняшний день она этого не сделала», - сказал представитель британского МИД Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг была обнародована аудиозапись телефонного разговора племянницы и дочери бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля - Виктории и Юлии. Если верить предоставленной журналистам записи разговора, пострадавшая в Солсбери заявила, что она и ее отец «поправляются».

А чуть позднее полиция Лондона опубликовала заявление, переданное им дочерью бывшего шпиона. В частности, в нем Юлия Скрипаль сообщает, что «очнулась более недели назад».