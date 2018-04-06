2018-04-06T04:54:24+03:00
В мире

Глава UFC высказался о выходке Макгрегора, атаковавшего автобус с российским бойцом

Дэна Уайт назвал инцидент в Нью-Йорке «самой неприятной вещью» в истории Абсолютного бойцовского чемпионата [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ирландец Конор МакгрегорИрландец Конор МакгрегорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нападение ирландца Конора Макгрегора на автобус с прибывшими в Нью-Йорк бойцами UFC – худшее, что случалось в истории Абсолютного бойцовского чемпионата, заявил президент UFC Дэна Уайт, комментируя инцидент.

Он также сообщил, что ордер на арест Макгрегора уже выдан, его ищет полиция. По словам Уайта, ирландец не сможет улететь из города, и даже если его не задержат американские правоохранители, ему придется сдаться. Глава UFC добавил, что произошедшее «не укладывается в голове».

«Это самая неприятная вещь, которая случалась с UFC», - приводит его слова издание MMAfighting.

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне боя Хабиба Нурмагомедова против Макса Холлоуэя, который состоится в ночь с 7 на 8 апреля, бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор с несколькими товарищами атаковал автобус, в котором вместе с другими бойцами находился и россиянин. Ирландец разбил лобовое стекло автобуса, в результате чего пострадал один из его пассажиров, американец Майкл Кьеза, получил порезы на лице. Раненого спортсмена уже осмотрели врачи, швы накладывать не пришлось.

Конор Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC.

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