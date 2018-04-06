2018-04-06T10:34:27+03:00
В мире

Бывшего президента Южной Кореи суд приговорил к 24 годам тюрьмы

Суд Сеула признал Пак Кын Хе виновной в раскрытии государственной информации, коррупции, взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Пак Кын Хе проведет ближайшие 24 года в тюрьме за взяточничество и коррупциюПак Кын Хе проведет ближайшие 24 года в тюрьме за взяточничество и коррупциюФото: REUTERS
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Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе, задержанная весной 2017 года, признана виновной по обвинению в коррупции. Центральный суд Сеула 6 апреля приговорил бывшего главу страны к 24 годам тюремного заключения.

Таким образом, суд немного смягчил требования следствия, которое ходатайствовало о 30 годах тюрьмы для экс-президента, сообщает агентство «Ренхап».

Будет ли осужденная или ее защита подавать апелляцию пока неизвестно.

Пак Кын Хе задержали в мае прошлого года. Прокуратура предъявила бывшей главе государства обвитнения по 18 пунктам: в раскрытии государственной информации, в коррупции, взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий.

Коррупционный скандал в Южной Корее грянул в октябре 2016 года. В СМИ появились сообщения о лоббировании Пак Кын Хе интересов различных крупных корпораций. Разумеется, не бесплатно, а в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой экс-президента страны Пак Кын Хе.

Женщина имела неограниченное влияние на президента страны и, не занимая совершенно никаких государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала необходимую для себя выгоду. В феврале южнокорейский суд приговорил подругу экс-президента Цой Сун Силь к 20 годам тюрьмы.

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