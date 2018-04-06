Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram

СЕГОДНЯ 10:55 2018-04-06T11:26:05+03:00

Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к Telegram Фото: REUTERS

Отмечается, что это связано с выявлением ФСБ неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации

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В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с исковым заявлением об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram.

«Подано исковое заявление в с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что это связано с выявлением ФСБ неисполнения мессенджером обязанностей организатора распространения информации, прописанных в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Напомним, ранее Telegram отказался предоставлять по запросу ФСБ ключи для расшифровки сообщений. Адвокат компании заявил, что предоставление таких данных «технически невозможно». 20 марта Роскомнадзор сообщил, что мессенджер должен передать ключи для расшифровки в течение 15 дней. Срок истек 4 апреля, в связи с чем ведомство получило право обратиться в суд для блокировки ресурса.

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