2018-04-06T12:00:11+03:00
В мире

Словакия не намерена портить отношения с Россией из-за истерик Лондона по делу Скрипаля

В словацком парламенте призвали Лондон не обвинять Москву по делу Скрипаля, апеллируя лишь бездоказательными словесными фактами
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Словакия не хочет портить отношения с Россией из-за дела СкрипаляСловакия не хочет портить отношения с Россией из-за дела СкрипаляФото: REUTERS
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В планы Братиславы не входит портить свои отношения с Москвой. Мало того, в Словакии дорожат дружескими отношениями. Об этом заявил председатель Комитета по обороне и безопасности Нацсовета Словакии Антон Грнко.

Чиновник, комментируя скандал между Россией и странами Запада из-за дела Скрипаля, с обоюдной высылкой дипломатов, отметил, что прежде чем обвинять Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Лондону не плохо было бы предоставить мировой общественности что-то более весомое, чем словесные доводы.

"Использование химического оружия весьма опасно. Но с Россией у нас хорошие и длительные отношения. Когда кто-то говорит, что Россия использует химическое оружие, это весьма ужасно. Когда это говорится лишь на основании каких-то подозрений без доказательств, нам этого слишком мало, чтобы разрывать хорошие отношения с Россией", — заявил Грнко.

В марте между Россией и странами Запада разгорелся дипломатический скандал из-за того, что Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Спустя месяц эксперты британской химлаборатории в Портон-Дауне не нашли этому подтверждения.

После этого ряд европейских стран выразили свои сомнения в правильности версии Лондона. И призвали Британию предъявить хоть какие-то доказательства, а не сотрясать воздух только лишь словами и гневными выпадами в адрес Москвы.

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