2018-04-05T17:31:01+03:00
В мире

Чехия засомневалась в причастности России к делу Скрипаля

Президент страны Милош Земан обратил внимание на голословность позиции Лондона. Ранее о своих сомнениях заявила Литва
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Милош Земан призвал Лондон апеллировать фактами в деле Скрипаля, обвиняя москвуМилош Земан призвал Лондон апеллировать фактами в деле Скрипаля, обвиняя москвуФото: REUTERS
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Еще одна страна европейская страна засомневалась в верности утверждений Лондона, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.

5 марта в Высоких Татрах на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим словацким коллегой Андреем Киской президент Чехии Милош Земан обратил внимание, что у секретной лаборатории Минобороны Британии в Портон-Дауне отсутствуют даже малейшие доказательства данного факта.

"Что касается дела господина Скрипаля, то я не химик. Я зарегистрировал только один момент — а именно то, что глава английской лаборатории по обнаружению отравляющих веществ сообщил, что британцы не имеют никаких доказательств об участии российской стороны в этой акции", — сказал Земан.

Президент Словакии Андрей Киска, в свою очередь, воздержался от каких-либо комментариев, что он думает обо всем вышеприведенном. Однако нельзя не отметить тот факт, что, в отличии от Праги, которая недавно выслала трех российских дипломатов в знак солидарности стран запада с Великобританией, Словакия этого предпочла не делать и сохранила российский дипкорпус в неприкосновенности.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сомнения в причастности Москвы к инциденту в Солсбери высказала Литва.

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