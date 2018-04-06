2018-04-06T12:10:07+03:00
Общество

Россияне стали чаще жаловаться на плохое качество медицинских услуг

Почти в половине проверенных Росздравнадзором медучреждениях выявлены нарушения
Алексей КАРЕЛИН
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Только 9% россиян оценили состояние здравоохранения как положительное.Только 9% россиян оценили состояние здравоохранения как положительное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2017 году в Росздравнадзор поступило на 22% больше жалоб на медицинские организации, чем годом ранее. Россиян в основном не устраивает низкое качество и недоступность медицинских услуг. Росздравнадзор проверил 7,7 тысяч государственных и частных медицинских организаций и в 42,2% случаев выявил нарушения.

Росздравнадзор нашел около 4600 тысяч нарушений, из них с низким качеством и недоступностью медицинских услуг связано больше 2200 случаев. Кроме того, зафиксировано больше 1200 тысяч случаев медицинского вмешательства без согласия пациента и 479 случаев отказа в медпомощи, пишут «Известия».

В прошлом году по итогам опроса ВЦИОМ только 9% опрошенных оценили состояние здравоохранения как положительное. Основными проблемами россияне назвали непрофессионализм врачей, нехватку и дороговизну лекарств, плохую оснащенность медучреждений современным оборудованием.

Как сообщает сайт kp.ru, президент России Владимир Путин во время оглашения Послания Федеральному посланию поставил задачу увеличить расходы на здравоохранение вдвое до 4-5% ВВП. Это возможно сделать за счет уменьшения расходов на оборону, правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат, предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

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