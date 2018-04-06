В Москве открылся Центр по размещению туристов и болельщиков ЧМ-2018
В пятницу, 6 апреля, в Москве открылся городской центр по размещению туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в центре можно будет узнать о наличии свободных мест в столичных отелях Москвы. Кроме того, там можно подобрать жилье на период проведения футбольного чемпионата. Отмечается, что операторы владеют пятью языками, среди которых русский, английский, французский, китайский и немецкий.
Информационная база центра по размещению включает в себя больше 6 тысяч номеров. Позже база будет расширена, ее пополнят гостиницы из Московской области.
Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.