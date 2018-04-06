2018-04-06T12:29:22+03:00
Общество

«Очень жаль, но будем искать альтернативу»: Песков прокомментировал возможную блокировку Telegram

Ранее в пятницу Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к этим информационным ресурсам
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае блокировки мессенджера Telegram придется искать другие способы общения с журналистами.

«Telegram очень удобный, мы используем его для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Но закон есть закон. Будем искать альтернативу», - заявил Песков журналистам.

Напомним, 4 апреля истек 15-дневный срок, который Роскомнадзором отвел мессенджеру Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования электронных сообщений. Ранее в пятницу, 6 апреля, ведомство объявило, что обратилось в Таганский суд Москвы с исковым заявлением об ограничении доступа к этим информационным ресурсам.

Ранее адвокат Telegram Дмитрия Динзе заявил, что компания уведомила Роскомнадзор о невозможности выполнения требования ФСБ по техническим причинам. В настоящее время юристы Telegram заявили о подготовке возражения по иску.

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