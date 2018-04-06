Вашингтон намерен продолжать диалог с Москвой, несмотря на введенные санкции

СЕГОДНЯ 16:18 2018-04-06T16:18:24+03:00

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Соединенные штаты Америки готовы вести диалог с Россией, даже несмотря на введенный новый пакет антироссийских санкций. Такого мнения придерживаются в администрации Белого дома. Как заявил журналистам высокопоставленный чиновник американской администрации, введенные меры не направлены против российского народа.

"Сегодняшние действия США не нацелены против народа России. Эта администрация ясно дала понять, что дверь к диалогу открыта", — приводят слова чиновника РИА «Новости».

Как сообщал ранее сайрт kp.ru, 6 апреля Минфин США опубликовал новую порцию антироссийских санкций. В списке 38 фамилий российских граждан, чьи активы в США будут заморожены, а также им будет отказано во въезде в страну. Среди них представители крупного российского бизнеса, такие, как глава «РусАла» Олег Дерипаска и председатель правления «Газпрома» Аолексей Миллер.

Вашингтон связал введение новых санкций нестабильной ситуацией на востоке Украины, положением дел в Сирии, кибератаках на американские цели, и попытках Москвы подорвать западную демократию. Все российские бизнесмены, которые попали в черный список, по глубокому убеждению администрации США, якобы, помогали в этом российскому правительству.