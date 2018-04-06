2018-04-06T16:48:58+03:00
В мире

Еврокомиссия поддержит Украину в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд
Алексей КАРЕЛИН
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ЕС будет добиваться трехсторонних переговоров по газовым соглашениям РФ и Украины.ЕС будет добиваться трехсторонних переговоров по газовым соглашениям РФ и Украины.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Европейская комиссия поддержит «Нафтогаз Украины» в споре с «Газпромом», в том числе и по вопросу продолжения газового транзита после 2019 года. Об этом сообщил глава директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.

«Мы будем поддерживать Украину для выполнения решений Стокгольмского арбитража... Мы будем просить обе стороны придерживаться решений арбитража. Также мы будем поддерживать усилия Украины о проведении переговоров, возможно в трехстороннем формате, о продолжении поставок и транзита газа после окончания действующего договора, то есть после 2019 года», - сказал Ристори.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. 30 марта «Газпром» обжаловал решение, а ранее расторг с «Нафтогазом» договоры на поставку и транзит газа, сообщает сайт kp.ru.

Кроме того, Ристори заявил, что ЕС не поддержит «Северный поток — 2», если его не приведут в соотвествие с принципами европейского законодательства.

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