2018-03-27T16:20:04+03:00
Экономика

«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов

В ходе встречи российская компания уведомила украинских коллег о том, что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту
Дарья ИВАШКИНА
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«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Во вторник, 27 марта, стало известно, что на прошлой неделе между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» состоялись переговоры. Как уточнил зампред правления российской энергетической компании Александр Медведев, тогда обсуждалось расторжение контрактов на поставку и транзит газа.

«Действительно, на прошлой неделе состоялась встреча "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», - сказал Медведев.

Кроме того, он подчеркнул, что в ходе состоявшейся встречи российский концерн также уведомил «Нафтогаз» о своих планах оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзиту. «Апелляция по этому делу будет подана до конца марта», - цитирует зампред правления «Газпрома» РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Так, в итоге суд обязал российское предприятие выплатить 2,56 миллиарда долларов. Компания с этим решением не согласилась и в начале марта направила «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

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