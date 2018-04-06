Германия потратит $2,5 млрд на закупку у США дронов-разведчиков
США продаст Германии новейшие дроны-разведчики MQ-4C «Тритон», сумма сделки составляет $2,5 млрд. В последнее время такие же модели беспилотников российские военные неоднократно засекали у границ Крыма и Калининградской области. Предполагается, что дроны собирали данные о количестве и дислокации подразделений Вооруженных сил России.
Сделка устранит «критический разрыв потенциала и улучшит взаимодействие между двумя странами в НАТО», а Берлин сможет «продолжать контролировать и сдерживать региональные угрозы», считают в Пентагоне.
Как пишет «Утро.ru», радиус действия «Тритона» составляет две тысячи километров и позволяет вести разведывательную деятельность на границе с Прибалтикой и в Ленинградской области. База НАТО «Сигонелла» в Сицилии уже располагает такими беспилотниками и запускала их на разведку приграничных с Россией территорий, пишет издание. В Госдуме такие полеты назвали провокацией на обострение отношений РФ и НАТО, передает сайт kp.ru.