В базу данных "Миротворца" попали актеры из "Сватов" и "Папиных дочек"

23 Апр 2018 2019-02-05T17:59:20+03:00

Ранее в Незалежной популярный у украинского зрителя ситком "Сваты" был запрещен к показу

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23 апреля скандально известный украинский сайт националистического толка «Миротворец» пополнился еще несколькими российскими деятелями культуры. В частности, в раздел «чистилище» попал российский актер Андрей Леонов, который сыграл в украинском сериале "Сваты", а также Олеся Железняк и Татьяна Кравченко, сыгравшие в сериале "Папины дочки".

Актриса Олеся Железняк.Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщается на сайте, российские актеры попали в поле зрения ресурса за свое неоднократное посещение Крыма и Севастополя. «Актеры внесены в базу данных за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в Крым», - приводится на сайте.

Татьяна Кравченко в сериале "Сваты".

Стоит отметить, что популярный на Украине ситком «Сваты» попал в опалу в Незалежной в за участие в нем российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины".

Интернет-ресурс "Миротворец" приобрел скандальную известность за публикацию на площадке данных лиц, которые якобы угрожают интересам Украины или посягали на целостность украинского государства. В основном туда заносят российских деятелей культуры, представителей шоу-бизнеса, а так же российских и зарубежных политиков, которые побывали в Крыму и на Донбассе.

Актер Федор Добронравов.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Не гнушаются националисты туда отправлять и собственных властьпридержащих. Так, к примеру в разделе «чистилище» находится нардеп Надежда Савченко, а так же ее визави, лидер фракции «Батькивщина» в Раде «газовая принцесса» Юлия Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU