Трамп требует от Канады честной сделки по NAFTA

1 Июнь 16:52 2018-06-01T16:52:59+03:00

В противном случае соглашение о североамериканской зоне свободной торговли будет разорвано

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты согласятся на продление действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) при условии, что предложенные условия сделки будут честными. Соответствующее заявление президента США Дональда Трампа было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

"За счет Соединенных Штатов на протяжении многих десятилетий в сфере торговли [другие страны] получали выгоду. Этому настал конец", - подчеркнул американский лидер в своем послании.

Он подчеркнул, что если предлагаемые Оттавой и Мехико условия не устроят Вашингтон, то никакой сделки не будет вовсе.

"Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Слишком строгие ограничения по торговле! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 15 мая состоялся последний телефонный разговор между премьером Канады и президентом США. Тогда Трамп подчеркнул важность скорейшего достижения договоренностей по NAFTA, а Трюдо выразил надежду на скорейшую встречу с американским лидером на полях саммита G7, который пройдет 8 и 9 июня, передает сайт kp.ru.