2018-06-01T16:52:59+03:00
В мире

Трамп требует от Канады честной сделки по NAFTA

В противном случае соглашение о североамериканской зоне свободной торговли будет разорвано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд ТрампПремьер Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты согласятся на продление действия Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) при условии, что предложенные условия сделки будут честными. Соответствующее заявление президента США Дональда Трампа было передано премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

"За счет Соединенных Штатов на протяжении многих десятилетий в сфере торговли [другие страны] получали выгоду. Этому настал конец", - подчеркнул американский лидер в своем послании.

Он подчеркнул, что если предлагаемые Оттавой и Мехико условия не устроят Вашингтон, то никакой сделки не будет вовсе.

"Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Слишком строгие ограничения по торговле! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 15 мая состоялся последний телефонный разговор между премьером Канады и президентом США. Тогда Трамп подчеркнул важность скорейшего достижения договоренностей по NAFTA, а Трюдо выразил надежду на скорейшую встречу с американским лидером на полях саммита G7, который пройдет 8 и 9 июня, передает сайт kp.ru.

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