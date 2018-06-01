2018-06-01T17:27:05+03:00
В мире

Трамп потребовал от Канады снять все торговые барьеры

Американец раскритиковал Оттаву за ее нежелание полностью открыть свои рынки для сельхозпродукции из США
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Вашингтон намерен заставить Оттаву снять все торговые барьеры и открыть беспрепятственный доступ сельскохозяйственным товарам из США на канадские рынки. С такими словами в отношении северного соседа обратился глава Белого дома Дональд Трамп.

"Канада на протяжении долгого времени очень плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять свои торговые барьеры!", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Американец также подчеркнул, что действующие в Канаде чрезмерно жесткие торговые ограничения в отношении США на поставку древесины неприемлемы для Вашингтона. И ситуацию необходимо в корне менять.

Накануне Белый дом ввел в действие закон об увеличении пошлин на импорт стали и алюминия на 25% и 10% соответственно. Меры, в частности коснулись ближайших торговых партнеров США: стран ЕС, Канады, Мексики, Южной Кореи и некоторых других стран, занимающихся производством данной металлургической продукции.

В ответ канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что введенные Соединенными Штатами новые пошлины на импорт стали и алюминия «абсолютно неприемлемы» для его страны.

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