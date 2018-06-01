Трамп и Макрон обсудили торговый баланс между США и Европой

1 Июнь 17:59 2018-06-01T17:59:48+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к выводу о необходимости восстановления торгового баланса между США и Европой. Соответствующие заявления были сделаны в ходе телефонных переговоров, которые состоялись в четверг, 31 мая.

"Лидеры обсудили проблему миграции в Ливии и временные рамки её решения. Президент Трамп подчеркнул необходимость восстановления торгового баланса с Европой", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Напомним, 28 мая 2018 года стало известно о том, что новые пошлины на поставляемую в США сталь и алюминий будут затрагивать и страны Европейского союза, и тогда члены объединения договорились сплотиться и дать Вашингтону "жесткий ответ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сам Макрон назвал такие действия Соединенных Штатов незаконными и ошибочными. Более того, он заявил, что подобные шаги являются проявлением "экономического национализма", который ведет к войне.