2018-06-01T20:33:59+03:00
Политика

Глава СБУ и генпрокурор Украины рассказали послам G7 о спецоперации с Бабченко

Руководители силовых ведомств незалежной проинформировали дипломатов о целях инсценировки убийства журналиста [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Российский журналист Аркадий БабченкоРоссийский журналист Аркадий БабченкоФото: Facebook
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В пятницу, 1 июня, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и генпрокурор незалежной Юрий Луценко встретились с послами стран «Большой семерки» (G7) и проинформировали их «о целях и ключевых аспектах» спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Как отметили в генеральной прокуратуре соседнего государства, руководители украинских силовых ведомств акцентировали внимание дипломатов из Великобритании, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии на том, что именно инсценировка убийства Бабченко якобы позволила не допустить гибели военного корреспондента, а также «полностью задокументировать преступные действия организатора и получить доказательства его связи с заказчиком».

Кроме того, Грицак и Луценко заверили послов в том, что благодаря выбранной стратегии «были получены сведения о других возможных жертвах», сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 мая глава СБУ Василий Грицак объявил о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Таким образом, покушение на военного корреспондента, о котором в полиции Киева рассказали за день до этого, оказалось инсценировкой. Также Грицак заявил о задержании «организатора» якобы готовившегося преступления.

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