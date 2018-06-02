Канада намерена подать жалобу в ВТО на американские пошлины на металлы
Канада обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) на намерением подать жалобу на введение Соединенными Штатами таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом в пятницу сообщила глава канадского МИД Христя Фриланд.
Она уточнила, что правительство страны пока проводит консультации.
«Правительство Канады сегодня обратилось в ВТО для консультаций в связи с введением США карательных тарифов на импорт стали и алюминия из Канады, а также в связи с тем, что Соединенные Штаты ненадлежащим образом использовали предлог о защите национальной безопасности в протекционистских целях», - отметила Фриланд.
По словам министра, новые тарифы, введенные Вашингтоном, противоречат международным торговым обязательствам Соединенных Штатов и правилам ВТО. Она подчеркнула, что пошлины вводятся «под ложным предлогом о защите национальной безопасности», передает ТАСС.
Фриланд добавила, что Оттава намерена активно контактировать по этому вопросу со странами Евросоюза, которые тоже намерены оспорить американские нововведения в ВТО.
Ранее сайт kp.ru писал, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что введенные США пошлины «абсолютно неприемлемы», а сама «мысль, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима».