Появилось видео, как Путин показывает наследному принцу Абу-Даби лимузин «Кортеж»
Появилось видео, на котором запечатлено, как президент РФ Владимир Путин показывает наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну лимузин проекта «Кортеж».
На обнародованной записи видно, как глава нашего государства и его высокопоставленный гость выходят из Сенатского дворца, расположенного на территории Кремля, на улицу, где их ждет новый автомобиль российского производства. Судя по кадрам, принц сначала осмотрел машину снаружи, а затем сел на заднее сиденье авто и немного посидел там вместе с российским лидером.
Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин.Мухаммед Аль Нахайян осмотрел президентский лимузин проекта "Кортеж" и даже немного посидел на заднем сидении
Кстати, стоит отметить, что в итоге лимузин принцу понравился.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 июня, Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна и провел с ним переговоры, которые завершились подписанием декларации о стратегическом партнерстве.
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