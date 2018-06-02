Появилось видео, как Путин показывает наследному принцу Абу-Даби лимузин «Кортеж»

2 Июнь 08:01 2018-06-02T08:01:11+03:00

На кадрах видно, что гостю даже удалось посидеть на заднем сидении нового президентского автомобиля [видео]

Изменить размер текста: A A

Появилось видео, на котором запечатлено, как президент РФ Владимир Путин показывает наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну лимузин проекта «Кортеж».

На обнародованной записи видно, как глава нашего государства и его высокопоставленный гость выходят из Сенатского дворца, расположенного на территории Кремля, на улицу, где их ждет новый автомобиль российского производства. Судя по кадрам, принц сначала осмотрел машину снаружи, а затем сел на заднее сиденье авто и немного посидел там вместе с российским лидером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/653909" frameborder="0"></iframe> Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин.Мухаммед Аль Нахайян осмотрел президентский лимузин проекта "Кортеж" и даже немного посидел на заднем сидении

Кстати, стоит отметить, что в итоге лимузин принцу понравился.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 июня, Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна и провел с ним переговоры, которые завершились подписанием декларации о стратегическом партнерстве.

В ТЕМУ

Появилось фото салона автомобиля проекта «Кортеж», созданного для президента Путина

Что известно об автомобиле проекта «Кортеж», на котором Владимир Путин прибыл 7 мая на свою инаугурацию (подробности)