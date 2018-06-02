2018-06-02T08:01:11+03:00
Политика

Появилось видео, как Путин показывает наследному принцу Абу-Даби лимузин «Кортеж»

На кадрах видно, что гостю даже удалось посидеть на заднем сидении нового президентского автомобиля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну лимузин проекта «Кортеж»Президент РФ Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну лимузин проекта «Кортеж»Фото: кадр с видео
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Появилось видео, на котором запечатлено, как президент РФ Владимир Путин показывает наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну лимузин проекта «Кортеж».

На обнародованной записи видно, как глава нашего государства и его высокопоставленный гость выходят из Сенатского дворца, расположенного на территории Кремля, на улицу, где их ждет новый автомобиль российского производства. Судя по кадрам, принц сначала осмотрел машину снаружи, а затем сел на заднее сиденье авто и немного посидел там вместе с российским лидером.

Путин показал наследному принцу Абу-Даби свой лимузин.Мухаммед Аль Нахайян осмотрел президентский лимузин проекта "Кортеж" и даже немного посидел на заднем сидении

Кстати, стоит отметить, что в итоге лимузин принцу понравился.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 июня, Путин принял в Кремле наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна и провел с ним переговоры, которые завершились подписанием декларации о стратегическом партнерстве.

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