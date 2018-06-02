СМИ узнали, что США ищут способ оплатить отель в Сингапуре для Ким Чен Ына

2 Июнь 09:50 2018-06-02T09:50:39+03:00

Американская сторона хочет взять за себя все расходы так, чтобы Пхеньян не расценил это как оскорбление

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В субботу, 2 июня, в СМИ появилась информация о том, что в настоящее время Соединенные Штаты ищут способ оплатить проживание северокорейского лидера Ким Чен Ына в сингапурском отеле Fullerton во время саммита США-КНДР, запланированного на 12 июня.

По некоторым данным, американская сторона заявила о готовности взять на себя оплату гостиницы, в которой президентский номер стоит более шести тысяч долларов за ночь, однако намерена оплатить счет таким образом, чтобы Пхеньян не расценил это как оскорбление. Именно поэтому представители Соединенных Штатов хотят обратиться к властям Сингапура с просьбой взять на себя расходы на правах принимающей стороны.

Кроме того, американская делегация, занимающаяся подготовкой саммита США-КНДР, также хочет предоставить Ким Чен Ыну самолет, потому что его лайнер, как считают в Вашингтоне, слишком стар для дальнего перелета в Сингапур, пишет газета The Washington Post.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 1 июня, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность встретиться с северокорейским лидером 12 июня. «Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», - сказал хозяин Белого дома.