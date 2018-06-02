В Госдуме предложили жестко и оперативно ответить на американские пошлины на сталь и алюминий

2 Июнь 10:35 2018-06-02T10:36:08+03:00

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В Госдуме предложили жестко ответить на введение США пошлин на сталь и алюминий. Как считает первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по экономической политике Владимир Гутенев, Москве нужно «оперативно принимать ответные пропорциональные меры на действия заокеанских партнеров». При этом он привел в пример реакцию Евросоюза, Мексики и Канады.

«Считаю, что России самое время проявить жесткость в этом вопросе. Пошлины на сталь и алюминий для нас, наряду с Китаем, Японией и некоторыми другими странами, были введены ранее», - сказал Гутенев, отметив, что, по данным Минпромторга, ущерб российской экономике от американских пошлин составит около трех миллиардов долларов.

Кроме того, депутат уверен, что нашей стране нужно быстро и жестко реагировать на действия Соединенных Штатов, так как, по его мнению, промедление в этом вопросе «будет провоцировать появление дальнейших агрессивных действий в наш адрес», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств эти ограничения действуют уже с 23 марта.

В связи с этим Европа теперь грозит обращением в ВТО, мерами по поддержке европейских производителей и введением пошлин на некоторые американские товары.