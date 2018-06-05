2018-06-05T11:54:33+03:00
В мире

Экс-сотрудника военной разведки США обвинили в шпионаже в пользу Китая

Сторона обвинения утверждает, что мужчина получал сотни тысяч долларов за предоставления КНР секретной информации о национальной обороне Соединенных Штатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дата слушаний по делу "китайского шпиона" пока не назначенаДата слушаний по делу "китайского шпиона" пока не назначенаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В США был арестован бывший сотрудник американского Разведывательного управления министерства обороны, 58-летний Рон Рокуэлл Хансен, который подозревается в шпионаже в пользу Китая. Такое заявление сделали в министерстве юстиции страны.

Жителя города Сиракьюз штат Юта задержали в минувшее воскресенье, 3 июня, когда он пытался вылететь из аэропорта Сиэтла в Китай. Мужчине тут же предъявили обвинения в передаче Пекину конфиденциальных сведений, касающихся, в том числе, национальной обороны США.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2017-й "китайский агент", имеющий допуск к совершенно секретной информации, посещал различные конференции с участием военных и сотрудников разведки, а потом делился полученными данными со спецслужбами КНР. За это Хансен якобы получал "сотни тысяч долларов".

"Его действия являются предательством по отношению к нашей нацбезопасности, американскому народу и оскорблением его бывших коллег по разведсообществу", - передает ТАСС слова главы отдела национальной безопасности министерства юстиции Джона Демерса.

Дата начала слушаний по данному делу о шпионаже пока не назначена.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала 2018 года ЦРУ и ФБР начали обвинять КНР в ведении активной шпионской деятельности на территории США. Так китайские агенты якобы повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны и программы своего производства среди американцев с целью похищения информации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Журналист питался пять дней продуктами "на случай апокалипсиса"
Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 раз
Москва вошла в топ-5 самых дешевых городов для романтического свидания
Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС
Крупный пожар в Чернобыльской зоне охватил около 10 гектаров леса
США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском Манбидже
Весна 2018 года в Москве стала одной из самых солнечных в наступившем веке
Экс-премьер Киргизии арестован в рамках дела о коррупции
Снос Ховринской больницы в Москве начнется в ближайшие два месяца
Французский регион Иль-де-Франс намертво встал в 588-километровых пробках
Опубликован список "жертв", которых якобы должны были убить после Бабченко
Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене
Трамп расценивает встречу с Ким Чен Ыном как "начало чего-то большего"
Скотленд-Ярд сделал официальное заявление по результатам расследования дела Скрипалей
Полиция Бельгии задержала 13 организаторов договорных теннисных матчей
В Москве под землю провалился автомобиль
Мощный взрыв на руднике в Китае: Погибли 11 человек, 9 пострадали
FIFA подала жалобу за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов
Германия намерена выслать из страны посла США за его провокационные высказывания
Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии
Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефти