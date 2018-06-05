Экс-сотрудника военной разведки США обвинили в шпионаже в пользу Китая

СЕГОДНЯ 11:54 2018-06-05T11:54:33+03:00

Сторона обвинения утверждает, что мужчина получал сотни тысяч долларов за предоставления КНР секретной информации о национальной обороне Соединенных Штатов

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В США был арестован бывший сотрудник американского Разведывательного управления министерства обороны, 58-летний Рон Рокуэлл Хансен, который подозревается в шпионаже в пользу Китая. Такое заявление сделали в министерстве юстиции страны.

Жителя города Сиракьюз штат Юта задержали в минувшее воскресенье, 3 июня, когда он пытался вылететь из аэропорта Сиэтла в Китай. Мужчине тут же предъявили обвинения в передаче Пекину конфиденциальных сведений, касающихся, в том числе, национальной обороны США.

По версии следствия, в период с 2013 года по 2017-й "китайский агент", имеющий допуск к совершенно секретной информации, посещал различные конференции с участием военных и сотрудников разведки, а потом делился полученными данными со спецслужбами КНР. За это Хансен якобы получал "сотни тысяч долларов".

"Его действия являются предательством по отношению к нашей нацбезопасности, американскому народу и оскорблением его бывших коллег по разведсообществу", - передает ТАСС слова главы отдела национальной безопасности министерства юстиции Джона Демерса.

Дата начала слушаний по данному делу о шпионаже пока не назначена.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что с начала 2018 года ЦРУ и ФБР начали обвинять КНР в ведении активной шпионской деятельности на территории США. Так китайские агенты якобы повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны и программы своего производства среди американцев с целью похищения информации.