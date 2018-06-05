2018-06-05T14:37:46+03:00
Политика

Порошенко считает допустимыми методы украинских спецслужб в деле Бабченко

В Киеве уверены, что инсценированные убийства журналистов необходимы для защиты свободы слова
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Порошенко считает допустимыми методы украинских спецслужб в деле БабченкоПорошенко считает допустимыми методы украинских спецслужб в деле БабченкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко считает допустимыми методы, использованные СБУ в деле журналиста Аркадия Бабченко. По мнению главы государства, инсценировка убийства была необходима для «защиты свободы слова».

«Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод… И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналистов», - заявил президент в интервью испанской газете El Pais.

Впрочем, украинский лидер тут же уточнил, что приказ инсценировать убийство Бабченко отдавал не он, а генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Порошенко также отметил, что украинские власти «арестовали виновного» и в ближайшее время обнародуют информацию о том, откуда «откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств».

При этом президент отрицательно ответил на вопрос, передал ли он европейским лидерам добытый в ходе расследования список «потенциальных жертв среди журналистов».Тем не менее, Порошенко выразил уверенность, что украинские спецслужбы тесно сотрудничают с коллегами из ЕС.

Напомним, 29 мая украинские СМИ, а затем и официальные лица сообщили об убийстве россиянина Аркадия Бабченко, который с 2017 года проживал в Киеве и работал на телеканале ATR. Однако на следующий день вполне живой журналист выступил на пресс-конференции с представителями СБУ.

В частности, было заявлено, что инсценировка убийства позволила предотвратить настоящее покушение на Бабченко. Также удалось задержать подозреваемого организатора якобы готовившегося покушения — им оказался гражданин Украины Борис Герман.

Последний заявил, что некоторое время сотрудничал с СБУ, но украинская прокуратура его слова опровергает.

Инсценировка убийства Бабченко вызвала негативную реакцию как западных политиков, так и крупных международных журналистских организаций. Выступили с критикой СБУ и в Верховной Раде.

Еще больше материалов по теме: «Инсценировка убийства Аркадия Бабченко в Киеве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Журналист питался пять дней продуктами "на случай апокалипсиса"
Росстат: В мае рост цен на бензин в России превысил инфляцию в 14 раз
Москва вошла в топ-5 самых дешевых городов для романтического свидания
Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС
Крупный пожар в Чернобыльской зоне охватил около 10 гектаров леса
США консультируются с российскими военными по ситуации в сирийском Манбидже
Весна 2018 года в Москве стала одной из самых солнечных в наступившем веке
Экс-премьер Киргизии арестован в рамках дела о коррупции
Снос Ховринской больницы в Москве начнется в ближайшие два месяца
Французский регион Иль-де-Франс намертво встал в 588-километровых пробках
Опубликован список "жертв", которых якобы должны были убить после Бабченко
Песков объяснил, почему Путин передвигается на Mercedes в Вене
Трамп расценивает встречу с Ким Чен Ыном как "начало чего-то большего"
Скотленд-Ярд сделал официальное заявление по результатам расследования дела Скрипалей
Полиция Бельгии задержала 13 организаторов договорных теннисных матчей
В Москве под землю провалился автомобиль
Мощный взрыв на руднике в Китае: Погибли 11 человек, 9 пострадали
FIFA подала жалобу за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018
ООН обвинила США в нарушении прав детей мигрантов
Германия намерена выслать из страны посла США за его провокационные высказывания
Экс-премьер Испании заявил, что собирается покинуть пост лидера Народной партии
Bloomberg: США пролоббировали в ОПЕК увеличение добычи нефти