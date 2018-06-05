Порошенко считает допустимыми методы украинских спецслужб в деле Бабченко

СЕГОДНЯ 14:37 2018-06-05T14:37:46+03:00

В Киеве уверены, что инсценированные убийства журналистов необходимы для защиты свободы слова

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Президент Украины Петр Порошенко считает допустимыми методы, использованные СБУ в деле журналиста Аркадия Бабченко. По мнению главы государства, инсценировка убийства была необходима для «защиты свободы слова».

«Если мы хотим защищать свободу слова, если хотим защитить журналистов, мы должны будем использовать подобный метод… И я поддерживаю свои секретные службы, если они защищают журналистов», - заявил президент в интервью испанской газете El Pais.

Впрочем, украинский лидер тут же уточнил, что приказ инсценировать убийство Бабченко отдавал не он, а генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

Порошенко также отметил, что украинские власти «арестовали виновного» и в ближайшее время обнародуют информацию о том, откуда «откуда поступали деньги, приказы, списки журналистов для убийств».

При этом президент отрицательно ответил на вопрос, передал ли он европейским лидерам добытый в ходе расследования список «потенциальных жертв среди журналистов».Тем не менее, Порошенко выразил уверенность, что украинские спецслужбы тесно сотрудничают с коллегами из ЕС.

Напомним, 29 мая украинские СМИ, а затем и официальные лица сообщили об убийстве россиянина Аркадия Бабченко, который с 2017 года проживал в Киеве и работал на телеканале ATR. Однако на следующий день вполне живой журналист выступил на пресс-конференции с представителями СБУ.

В частности, было заявлено, что инсценировка убийства позволила предотвратить настоящее покушение на Бабченко. Также удалось задержать подозреваемого организатора якобы готовившегося покушения — им оказался гражданин Украины Борис Герман.

Последний заявил, что некоторое время сотрудничал с СБУ, но украинская прокуратура его слова опровергает.

Инсценировка убийства Бабченко вызвала негативную реакцию как западных политиков, так и крупных международных журналистских организаций. Выступили с критикой СБУ и в Верховной Раде.