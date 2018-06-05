2018-06-05T15:36:25+03:00
Политика

Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом

Российскому лидеру предстоят переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем
Денис СУХОВ
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Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир ПутинКанцлер Австрии Себастьян Курц и президент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию.

Это первые зарубежный визит российского лидера после церемонии инаугурации 7 мая. По данным пресс-службы Кремля, Путин обсудит с австрийскими лидерами перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.

Прежде всего глава российского государства проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом, после чего встретится с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

Позже Путин вместе с Курцем примут участие в бизнес-форуме, организованном по линии российско-австрийского делового совета.

Также в ходе визита российский президент традиционно возложит венок к к монументу советских воинов-осовободителей на площади Шварценбергплац. Вечером Путин, Ван дер Беллен и Курц посетят выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа» в венском Музее истории искусств.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Австрия остается одним из наиболее близких партнеров России в экономике и политике. При этом он подчеркнул, что начиная с 1 июля Вена полгода будет председательствовать в органах ЕС, и с этой точки зрения визит Путина «будет интересным».

Что касается международной повестки, то Путин и австрийские лидеры обменяются мнениями по проблемам урегулирования в Сирии и на Украине.

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