Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС

СЕГОДНЯ 18:33 2018-06-05T18:34:15+03:00

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В вопросе санкций против РФ действия Вены согласованы с позицией Евросоюза. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Нужно затронуть вопрос санкций. Здесь Австрия с точки зрения внешней политики действует и будет действовать в согласии с ЕС», - сказал Ван дер Беллен в ходе совместной пресс-сконференции с Путиным.

Как сообщал сайт «КП», ранее во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию. Президент РФ провел переговоры с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии и на Украине, действия США в отношении Ирана и Европы. Путин пригласил австрийского президента совершить ответный визит в Россию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что стороны не избегали сложных тем, несмотря на «спокойную» атмосферу российско-австрийских переговоров.

«Наоборот, эти темы затрагиваются, в таком диалоге решения находятся лучше», - добавил представитель Кремля.

Также в рамках своего визиа в Австрию Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.