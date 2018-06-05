Президент Австрии: В вопросе антироссийских санкций Вена действует в согласии с ЕС
В вопросе санкций против РФ действия Вены согласованы с позицией Евросоюза. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Нужно затронуть вопрос санкций. Здесь Австрия с точки зрения внешней политики действует и будет действовать в согласии с ЕС», - сказал Ван дер Беллен в ходе совместной пресс-сконференции с Путиным.
Как сообщал сайт «КП», ранее во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию. Президент РФ провел переговоры с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.
В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии и на Украине, действия США в отношении Ирана и Европы. Путин пригласил австрийского президента совершить ответный визит в Россию.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что стороны не избегали сложных тем, несмотря на «спокойную» атмосферу российско-австрийских переговоров.
«Наоборот, эти темы затрагиваются, в таком диалоге решения находятся лучше», - добавил представитель Кремля.
Также в рамках своего визиа в Австрию Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.