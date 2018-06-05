Итог матча Россия - Турция: наши сыграли вничью 1:1 в Москве

5 Июнь 20:55 2018-06-05T20:55:37+03:00

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Во вторник, 5 июня, в Москве на стадионе ЦСКА Арена прошел последний матч сборной России перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. Наша команда принимала на своем поле Турцию.

Счет в этой игре был открыт на 35-й минуте матча. Полузащитник Александр Самедов воспользовался ошибкой защиты турецкой сборной и после паса Дзагоева перекинул мяч через вратаря соперников.

Ответ сборной Турции последовал во втором тайме встречи. на 59-й минуте Юнус Маллы забил ответный гол в ворота нашего Игоря Акинфеева.

Сборная России теперь завершает свою подготовку к финальному турниру чемпионату мира. 14 июня, в следующий четверг, мы открываем главный спортивный турнир в истории страны матчем против Саудовской Аравии. Игра начнется в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники".