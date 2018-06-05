2018-06-05T21:19:19+03:00
В мире

Американский дизайнер Кейт Спейд покончила с собой в своей квартире в Нью-Йорке

По данным полиции, модельер оставила предсмертную записку
Денис СУХОВ
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Американский модный дизайнер Кейт Спейд скончалась в возрасте 55 летАмериканский модный дизайнер Кейт Спейд скончалась в возрасте 55 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский модный дизайнер Кейт Спейд была обнаружена мертвой в собственной квартире в Нью-Йорке. По мнению правоохранителей, все указывает на то, что она покончила с собой.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей властей.

Отмечается, что тело 55-летней Спейд обнаружила домработница. Также она нашла предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

В свою очередь издание The Washington Post добавляет, что вокруг шеи Спейд был повязан красный шарф. Точное время смерти пока не установлено, другие детали происшествия не сообщаются.

Спейд была замужем за Эндрю Спейдом, братом американского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Кейт Спейд известна как основательница бренда Kate Spade New York, который открыла вместе с мужем в 1993 году. Первоначально компания специализировалась на производстве женских сумок, позже была запущена линия одежды и аксессуаров. В 2017 году фирма Coach выкупила бренд Kate Spade за 2,4 миллиарда долларов.

Кроме того, в 2016 году Спейд создала новый бренд Frances Valentine.

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