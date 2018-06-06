2018-06-06T00:25:58+03:00
В мире

Вайнштейн на суде не признал свою вину в изнасиловании

Адвокат продюсера уверяет, что истица по доброй воле поддерживала сексуальную связь с его клиентом целых десять лет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн в суде МанхэттенаИзвестный голливудский продюсер Харви Вайнштейн в суде МанхэттенаФото: REUTERS
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На очередном заседании суда в Нью-Йорке во вторник, 5 мая, голливудский продюсер Харви Вайнштейн снова отрицал свою вину в изнасиловании и домогательствах, передает агентство Reuters.

На вопрос судьи, признает ли он вину в преступлениях, в которых его обвиняют, подсудимый ответил отрицательно. Адвокат продюсера Бен Брафман уверяет, что женщина, написавшая заявление об изнасиловании, целых десять лет по доброй воле поддерживала сексуальную связь с его клиентом.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 25 мая Харви Вайнштейн явился в полицию, где ему предъявила обвинение прокуратура, потом его отпустили из-под ареста под залог в миллион долларов. А уже 30 мая обвинения в изнасиловании ему были предъявлены Большим жюри суда Манхэттена.

Напомним, еще недавно влиятельного американского продюсера обвиняют в изнасиловании одной женщины и принуждению к оральному сексу другой. Между тем, о домогательствах с его стороны уже заявили около сотни представительниц прекрасного пола.

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