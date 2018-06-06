Юная пианистка в Вене сыграла для Путина «Подмосковные вечера»

СЕГОДНЯ 01:43 2018-06-06T01:43:41+03:00

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Во время визита в Вену президента России Владимира Путина ждал очень приятный сюрприз. После беседы с канцлером Австрии Себастьяном Курцем его пригласили в музыкальный зал резиденции австрийского правительства, где 13-летняя девочка сыграла фантазийную композицию на тему «Подмосковных вечеров». Юная пианистка Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.

Послушав выступление Альмы, Владимир Путин и Себастьян Курц пообщались с талантливой девочкой, которая играет на фортепиано с двух лет, с трех – на скрипке, сама сочиняет музыку. А потом политики продолжили двусторонние переговоры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/654371" frameborder="0"></iframe> Юная пианистка сыграла Путину в Вене.

Как ране сообщал сайт kp.ru, во вторник, 5 июня, президент России прибыл с официальным визитом в Австрию. Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Владимира Путина после инаугурации.