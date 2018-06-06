2018-06-06T01:43:41+03:00
Политика

Юная пианистка в Вене сыграла для Путина «Подмосковные вечера»

13-летняя Альма Дойчер посвятила свою музыкальную композицию президенту России [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Послушав композицию на тему «Подмосковных вечеров», президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц пообщались с талантливой девочкойПослушав композицию на тему «Подмосковных вечеров», президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц пообщались с талантливой девочкойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время визита в Вену президента России Владимира Путина ждал очень приятный сюрприз. После беседы с канцлером Австрии Себастьяном Курцем его пригласили в музыкальный зал резиденции австрийского правительства, где 13-летняя девочка сыграла фантазийную композицию на тему «Подмосковных вечеров». Юная пианистка Альма Дойчер сказала, что свое произведение она посвятила российскому лидеру.

Послушав выступление Альмы, Владимир Путин и Себастьян Курц пообщались с талантливой девочкой, которая играет на фортепиано с двух лет, с трех – на скрипке, сама сочиняет музыку. А потом политики продолжили двусторонние переговоры.

Юная пианистка сыграла Путину в Вене.

Как ране сообщал сайт kp.ru, во вторник, 5 июня, президент России прибыл с официальным визитом в Австрию. Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Владимира Путина после инаугурации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать
Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов
В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд
Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили
Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России
Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад
К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»
СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ
Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику