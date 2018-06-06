В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

6 Июнь 13:59 2018-06-06T13:59:57+03:00

Покупатель отдал за него 760 тысяч долларов

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На рынке недвижимости Гонконга установили новый мировой рекорд. Одно место для стоянки автомобиля на территории жилого дома получилось продать за 760 тысяч долларов.

По данным газеты South China Morning Post, супружеская пара очень выгодно перепродала своё парковочное место, которое они купили девять месяцев назад по сосем другой цене. Издание уточняет, что семья заработала на сделке 330 тысяч долларов.

Размер этого участка - 5 на 2,5 метра, а расположен он в новом элитном комплексе на полуострове Коулун.

Жильцы этого дома - люди с большими кошельками. Для них переплата в размере огромной суммы ничего не значит, когда стоимость самой квартиры может составлять 12,8 миллионов долларов.

Напомними, что в Гонконге самыми дорогими являются не только жилые дома, но и офисы премиум-класса.