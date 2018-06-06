2018-06-06T13:59:57+03:00
В мире

В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

Покупатель отдал за него 760 тысяч долларов
Александра БУРОВА
Поделиться:
Парковочное место продано за 760 тысяч долларовПарковочное место продано за 760 тысяч долларовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На рынке недвижимости Гонконга установили новый мировой рекорд. Одно место для стоянки автомобиля на территории жилого дома получилось продать за 760 тысяч долларов.

По данным газеты South China Morning Post, супружеская пара очень выгодно перепродала своё парковочное место, которое они купили девять месяцев назад по сосем другой цене. Издание уточняет, что семья заработала на сделке 330 тысяч долларов.

Размер этого участка - 5 на 2,5 метра, а расположен он в новом элитном комплексе на полуострове Коулун.

Жильцы этого дома - люди с большими кошельками. Для них переплата в размере огромной суммы ничего не значит, когда стоимость самой квартиры может составлять 12,8 миллионов долларов.

Напомними, что в Гонконге самыми дорогими являются не только жилые дома, но и офисы премиум-класса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Западные СМИ назвали вооруженный «Кинжалом» МиГ-31 «убийственным» самолетом
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома
Трамп на саммите G7 в Канаде собирается поговорить с Трюдо и Макроном
В Одессе избили американского певца Билла Уоррена
В новом испанском правительства Санчеса большинство постов заняли женщины
Трамп: NAFTA и ВТО – это «бедствие» для Америки
Источник сообщил, что Козак и нефтяники согласовали параметры налогового маневра
В ЦИК назвали доклад БДИПЧ о выборах президента России не во всем объективным
Вице-спикер Рады сообщила, что Киев передал Москве список осужденных россиян для обмена
Киевский горсовет пригрозил отключить коммуникации "Нафтогазу"
Центробанк не исключает сохранения санкций в отношении России до 2022 года
Депутат сообщила, что Минэкономразвития готовит «блок непопулярных решений»
«Даже не мечтайте»: Поклонская прокомментировала идею Ефремова отдать Украине Крымский мост
«Идти в клуб друзей Америки не имеет смысла»: Пушков прокомментировал заявление Меркель о возвращении РФ в G8
В Москве огонь с кровли Дома педагогической книги перекинулся на крышу соседнего дома
Совбез ООН принял заявление по Украине
В Болгарии арестовали россиянина по запросу РФ
После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров
В центре Лондона произошел пожар на крыше гостиницы
Сердюкова приняли в состав бюро Союза машиностроителей России
СМИ сообщили, что США косвенно признали неисправности у истребителей пятого поколения F-35
Министры Франции, Германии, Британии и ЕС предупредили США, что санкции помешают сохранить ядерную сделку с Ираном