Найден способ побороть рак на последней стадии без химиотерапии

6 Июнь 13:52 2018-06-06T13:52:09+03:00

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Американские онкологи смогли обнаружить новый способ борьбы с раком. Благодаря открытию молекулярных биологов в США удалось спасти женщину с тяжелой формой этого заболевания. Теперь медики возлагают на новый способ лечения большие надежды.

Отмечается, что открытый метод по своей сути очень прост: ученые особым образом «настраивают» иммунитет человека на борьбу с вредоносными клетками, используя антитела и различные живые микробы, передает Пятый канал.

Новый метод специалисты опробовали на женщине, которая болела раком последней стадии. Ей не помогли операции и химиотерапия, и медики предсказывали, что ей осталось жить не больше двух месяцев. Однако инновационное лечение дало положительный результат. Специалисты не дожидались, пока организм пациентки сам выработает необходимые для борьбы с болезнью клетки, а изготовили их самостоятельно. Для этого ученые выбрали самые удачные части тех генов, которые были повреждены в опухолевых клетках у этой женщины, и пересадили их.

Благодаря это терапии раковые образования начали уменьшаться и исчезать уже через неделю. А через год все метостазы исчезли полностью и больше не возвращались, пишет сайт «Дни.ру».