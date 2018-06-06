Меркель назвала невозможным присоединение России к формату G7

6 Июнь 15:00 2018-06-06T15:22:55+03:00

По мнению главы ФРГ, это обусловлено рядом существующих противоречий между Москвой и странами Запада

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Все страны-участники формата G7 придерживаются единых ценностей в вопросе поддержания существующего миропорядка, в отличие от России. Так оценила вероятность реанимации диалога на высшем уровне по формуле G8 федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Исходя из этого немаловажного факта, возвращение Москвы в данный дискуссионный клуб пока не представляется возможным.

"Воссоединение Крыма с Россией было вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным. И такой формат, который направлен исключительно на соблюдение международного права, в настоящий момент для России невозможен", - сказала Меркель.

В то же время федеральный канцлер высказалась за диалог с Россией по всем направлениям, с учетом существующих коммуникативных международных диалоговых площадок. Даже с учетом продолжающихся разногласий между РФ и странами Запада.

"Есть постоянные контакты, есть контакты в формате G20. Мы должны говорить друг с другом, и мы это делаем", - отметила Меркель.

3 июня лидер фракции Левых сил в Бундестаге ФРГ Сара Вагенкнехт высказалась за скорейшее возвращение России в «восьмерку». Со слов европейского политика, только так можно будет вернуть привычный миропорядок и наладить полноценный диалог с Москвой.

В российском политикуме, в свою очередь, отнеслись к идее представителя немецкого парламента довольно прохладно, считая ее, скорее, запоздалой. В формате G7 участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония. До 2014 года страны общались по формуле G8, где принимала участие Россия.