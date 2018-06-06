2018-06-06T19:58:43+03:00
Общество

После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров

Об этом сообщил журналистам глава департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев
Екатерина БОЛГОВА
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После проверок МЧС закрыли около 400 торговых центров‍После проверок МЧС закрыли около 400 торговых центров‍Фото: Мария ЛЕНЦ
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После проверок пожарной безопасности в России закрыли около 400 торговых центров. Об этом сообщил журналистам глава департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

"Судами вынесено решение о приостановлении работы 391 торгового центра. Из них 114 досрочно исправили нарушения", — сказал Еникеев.

Он отметил, что в настоящее время проведены проверки на 63 тысячах из 85 тысячах объектов массового пребывания людей. По его словам, итоговый отчет глава ведомства представит кабмину 30 июля.

"На сегодняшний день проведено более 62 тыс. проверок объектов защиты, на 30 тыс. выявлены серьезные недостатки, более 260 тыс. нарушений пожарных нормативов", — сообщил Еникеев на выездном заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду, 6 июня.

По данным МЧС, больше 10 тысяч проверенных зданий работают с нарушениями в работе автоматических систем, 16 тысяч имеют несоответствующие системы эвакуационных выходов. Более тысячи здания представляют собой реконструированные помещения производственно-складского назначения, как "Зимняя вишня" в Кемерово, передает "Интерфакс".

Напомним, жертвами пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта стали 60 человек. После этого ЧП Генпрокуратурой были инициированы внеплановые проверки пожарной безопасности в местах массового пребывания людей.

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