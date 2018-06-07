2018-06-07T00:59:00+03:00
Происшествия

В Одессе избили американского певца Билла Уоррена

71-летнего иностранца в крови и с подбитым глазом встретил на Дерибасовской один из городских активистов, он же вызвал полицию [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Билл Уоррен не впервые приезжает в ОдессуБилл Уоррен не впервые приезжает в ОдессуФото: кадр с видео youtube.com
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В центре Одессы во вторник, 5 июня, избили известного американского певца Билла Уоррена, который довольно часто приезжает в этот украинский город на берегу Черного моря.

Первым о ЧП рассказал в своем Facebook один из местных активистов Юрий Дьяченко: «Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом. Подошёл спросил что случилось. Отвечают вызывай полицию, ладно – звоню. Полиция спрашивает нужна ли скорая помощь, уточнил – нужна. Через минут 25 приезжает скорая, врач, кстати, не разговаривает на английском языке, хотят его увезти, иностранец сильно нервничает, говорит я буду ждать полицию, никуда не поеду».

Избитый иностранец очень нервничал, а полиция все не ехала, хоть, как утверждает добрый самаритянин, вызвавшийся помочь пострадавшему, «и патруль был не далеко, и отделение тоже». Стражи порядка приехали только через час с небольшим.

«Ну, вот как иностранцу объяснить, что у нас – ну, вот так вот...» - сокрушается активист. Свое сообщение Юрий проиллюстрировал снимком избитого американца за столиком летнего кафе.

Фото: Facebook/Юрий Дьяченко (Diachenko Iurii)

Фото: Facebook/Юрий Дьяченко (Diachenko Iurii)

Позже об избиении 71-летнего певца, «ученика знаменитого Фрэнка Синатры» в Одессе сообщили украинские СМИ. Гражданин США Билл Уоррен написал заявление, в котором указал, что 5 июня около 20.00 в центре города у него возник конфликт с незнакомцем, который после недолгой словесной перепалки несколько раз его ударил по лицу. Полиция возбудила уголовное дело, неизвестного драчуна ищут.

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