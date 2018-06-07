Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий

СЕГОДНЯ 07:57 2018-06-07T07:57:05+03:00

В связи с этим специалисты ведомства будут проводить расследование

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В четверг, 7 июня, стало известно, что Россельхознадзор выявил превышение содержания нитратов в питьевом молоке ряда белорусских предприятий. Речь идет о продукции «Минского молочного завода №1», «Данон Пружаны», «Молочного гостинца», «Оршанского молочного комбината», а также солигорского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» и нарочанского филиала «Молодечненского молочного комбината».

Как отметила официальный представитель российскогонадзорного ведомства Юлия Мелано, по факту обнаружения нитратов специалисты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору будут проводить расследование.

«При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», - сказала Мелано.

Также она обратила внимание на то, что, согласно техническим регламентам Таможенного союза, в молочной продукции не допускается наличие таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), которые негативно воздействуют на работу человеческого организма, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 6 июня Россия ограничила ввоз молока и сливок из Белоруссии.