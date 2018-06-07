2018-06-07T09:17:56+03:00
В мире

Глава Пентагона заявил, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией

Также министр обороны США заверил, что альянс заинтересован в налаживании отношений с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Пентагона Джеймс МэттисГлава Пентагона Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис, общаясь с журналистами по пути в Брюссель, куда он вылетел для участия во встрече министров обороны НАТО, заверил, что альянс никогда не откажется от диалога с Россией, а также от возможности наладить отношения с Москвой.

«НАТО никогда не откажется от диалога с Россией. НАТО никогда не отвернется от попыток добиться налаживания отношений с Россией», - цитирует министра обороны США Reuters.

При этом Мэттис заявил, что североатлантический альянс «вынужден отвечать», когда, по его мнению, Россия «изменяет границы в Европе путем применения силы и вмешивается в выборы других стран».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, США уже неоднократно обвиняли РФ в «применении силы» и во «вмешательстве» в президентские выборы, которые прошли в Соединенных Штатах в ноябре 2016 года. Однако при этом Вашингтон не предъявлял никаких доказательств. В Москве же все эти обвинения категорически отвергают.

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