Путин об ответственности за распространение идей в соцсетях: не нужно доводить до абсурда
Во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин ответил на вопрос об ответственности за распространение различный идей в социальных сетях.
Писатель Сергей Шаргунов выразил обеспокоенность судьбами молодых людей, которых осудили за создание сообщества в социальных сетях с призывом провести референдум об ответственности власти.
"Судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться. Нужно определиться с самими понятиями и доводить все до маразма и абсурда. Давайте мы в рамках Общероссийского народного фронта посмотрим на эту проблему", - предложил президент.
Он подчеркнул, что эта сфера является очень важной.
"С одной стороны, нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, распространению фашистских идей. Но с другой стороны, нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд", - добавил глава государства.
Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на сайте kp.ru.
Еще больше материалов по теме: «Прямая линия с Владимиром Путиным 2018»