2018-06-07T13:40:51+03:00
Политика

Путин: активизация боевых действий со стороны Киева будет иметь тяжелые последствия для всей Украины

Президент России ответил на вопрос писателя, советника главы ДНР Захара Прилепина
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе "Прямой линии" к президенту России Владимиру Путину обратился писатель, советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Захар Прилепин. Он высказал предположение, что украинская армия может начать активные боевые действия в Донбассе во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Невозможно людей запугать, которые живут на этой территории, в Донбассе. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем делать это дальше", - сказал Путин.

По его словам, существующая ситуация говорит о том, что действующее украинское руководство не может решить эту проблему.

"Как можно считать эту территорию своей, организуя там блокаду и подвергать мирных жителей обстрелам? Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения минских соглашений? Чем дольше это происходит, тем хуже становится для Украины", - подчеркнул Путин.

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