2018-06-07T15:08:07+03:00
Политика

Путин: Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%

Президент России общается с гражданами страны в прямом эфире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что ставка по ипотечным кредитам для семей с детьми должна быть снижена.

К президенту обратилась многодетная семья Верховских из Ивановской области. По словам главы семьи, несколько лет назад они взяли ипотечный кредит под 13%. В настоящее время принято постановление правительства о субсидировании ипотечной ставки, однако эта семья не может им воспользоваться, так как имеет троих детей (документ предусматривает снижение ставки для семей, в которых рождается второй ребенок).

«Вы правы. Постановление правительства нужно поправить. Стоить это будет примерно 9 млрд рублей. Это важно для поддержки семей с детьми», - ответил Путин.

По его словам, в России растут объемы ипотечных кредитов. Все большее количество семей прибегает к ипотеке для решения своей жилищной проблемы.

«Я говорил об этом в послании Федеральному собранию. Мы должны стремиться к ставке по ипотеке в 7%», - заявил Путин.

Вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов отметил, что правительство принимает все меры для снижения ставок по ипотечному кредитованию.

«Мы соответствующее решение правительства примем. Наша цель — сделать ипотеку доступной для большего числа граждан», - заверил Силуанов.

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