2018-06-07T16:14:01+03:00
Политика

Путин: мы должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства

Президент России ответил на вопрос граждан ДНР и ЛНР, проживающих на юге РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что власти страны должны пойти по пути либерализации получения российского гражданства. Таким образом он ответил на вопрос жителей Ростовской области, прибывших из Донбасса. Они пожаловались на сложность получения российского паспорта.

"Это большая трагедия Украины, украинского народа и наших соотечественников. Считаю украинцев и русских практически одним народом. Я уже давал Федеральной миграционной службе поручение отрегулировать эти вопросы. У нас есть проекты законов на этот счет, но они до сих пор не реализованы. В вашем случае проблема носит более широкий характер", - сказал Путин.

Он отметил, что в связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает экономический характер.

"В 90-х годах у нас был сильный спад рождаемости. Одно из немногих средств решения этой проблемы - привлечение наших соотечественников. В этой сфере должны быть соответствующие меры", - подчеркнул президент.

Он также призвал обратить внимание на эту проблему главу МВД России Владимира Колокольцева и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.

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