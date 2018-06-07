Путин пообещал, что новейшее оружие поступит на вооружение в срок

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-07T15:30:17+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время «Прямой линии», вновь рассказал о новейшем оружии России. В частности, он заметил, что гиперзвуковая система «Кинжал» уже стоит на вооружении, а также заверил, что система «Авангард» поступит на службу к 2019 году , а ракета «Сармат» - к 2020-му.

«Есть и разработки с ядерными силовыми установками - крылатая ракета и подводный аппарат. Мы завершили самое главное - испытания силовой установки. Но и это еще не все, что мы планируем поставить на вооружение», - сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 7 июня, президент России в прямом эфире отвечает на вопросы россиян: в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». Кстати, в этом году глава нашего государства как обычно общается с гражданами страны из студии, находящейся в Гостином дворе. Только теперь зрителей там нет. Вместо них - десятки интерактивных экранов с включениями со всей страны.

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