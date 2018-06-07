Неизвестный протаранил ворота посольства США в Южной Корее

СЕГОДНЯ 18:27 2018-06-07T18:27:41+03:00

Вместе с водителем в салоне автомобиля была женщина, которую уже доставили в больницу

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Неизвестный мужчина, будучи за рулем легкового автомобиля, попытался протаранить ворота посольства США в Сеуле. По последним данным, злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний южнокорейский госслужащий.

"Мы можем подтвердить, что инцидент с автомобилем произошел у передних ворот посольства сегодня вечером. Поскольку на данный момент ведется расследование, мы не можем поделиться какими-либо подробностями случившегося", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента США.

Как сообщает ABC News со ссылкой на данные южнокорейской полиции, протаранивший ворота мужчина заявил, будто у него есть некие сведения относительно КНДР, и поэтому он хочет получить политическое убежище в Соединенных Штатах. Осмотр не выявил у задержанного признаков алкогольного опьянения.

Примечательно, что вместо с ним в машине находилась женщина, которую в настоящий момент уже доставили в больницу.

Продолжается расследование инцидента.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января некий Леонид Карнюшин на протяжении нескольких дней таранил ворота торгпредства России в Стокгольме. В апреле суд приговорил его к принудительному лечению.