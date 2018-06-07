Турчинов рассказал о преимуществе Крымского моста для России

7 Июнь 20:44 2018-06-07T20:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

На Украине заявили, что строительство Крымского моста через Керченский пролив предоставило России возможность гораздо быстрее пополнять военный контингент на территории полуострова. Такое мнение озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Турчинов во время выступления на экспертном форуме в Киеве.

"Что очень опасно - построение Керченского моста позволяет значительно быстрее увеличивать военный контингент", - сказал политик.

В качестве примера он привел создание на территории Крыма 22-й армейского корпуса и наращивание военных подразделений Черноморского флота России, передает УНИАН.

Напомним, что совсем недавно вокруг Керченского моста разгорелся еще один скандал. Так, российский актер Михаил Ефремов предложил отдать сооружение Украине, чтобы она могла брать деньги за проезд по нему. Таким образом артист хотел наладить отношения с соседней страной.

Между тем, как сообщал ранее сайт kp.ru, в России и на самом полуострове данное предложение встретили довольно негативно. Например, композитор Юрий Лоза назвал Ефремова "неадекватным", а в госсовете Крыма заявили, что актер мог сказать подобное лишь в состоянии алкогольного опьянения.